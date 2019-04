Cingoli (Macerata), 29 aprile 2019 - L'estasi per un prestigioso successo ha lenito il tormento per l’involontario incidente in cui Riccardo Chiarini, vinta in volata la 22ª edizione della Nove Fossi-7° Trofeo Acquambiente Marche di mountain bike, è incappato travolgendo all’arrivo Ivano Ognibene, il forlivese titolare della Promosport e capo dell’aggregazione di gare che comprendono anche quella cingolana impeccabilmente organizzata dall’Avis Bike Club con la partecipazione di 1356 concorrenti.

Chiarini ha riportato qualche leggera contusione rialzandosi poco dopo mentre Ognibene, presente la moglie Franca, assistito dal medico di servizio Francesco Foltrani, dai dottori Luigi Ippoliti e Gabriele Marchegiani spettatori vicino al traguardo, rimasto cosciente ma avendo riportato una sanguinante ferita alla nuca, dal personale della Croce rossa locale è stato trasferito in ospedale per una tac che ha escluso complicazioni. «Me lo sono trovato davanti – ha dichiarato Chiarini – e ho cercato di abbracciarlo per evitare la caduta di entrambi sul selciato».

La fase decisiva della competizione ad alta tensione agonistica, disputata in condizioni ottimali meteo e ambientali, si è determinata nel tratto finale dell’usurante percorso, dopo la discesa cronometrata e la salita verso l’arrivo. dal sestetto che in «trenino» aveva staccato il gruppo, si sono sganciati Chiarini, Colonna e Casagrande vincitore dell’edizione 2017, quindi Chiarini si è affermato allo sprint davanti a Dal Grande.

Classifica assoluta: 1. Chiarini Riccardo (Torpado Sudtirol) km. 49,30 in 2h8.45.1, media 20,04; 2. Casagrande Francesco (Cicli Taddei) 2.08.45.26; 3. Colonna Paolo (Ciclosport 2000) 2.08.56.22; 4. Del Grande Stefano (Bottecchia Factory) 2.09.15.1; 5. Marco D’Agostino (idem) 2.10.11.