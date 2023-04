Nove Fossi, al via mille iscritti: c’è Chiarini

di Gianfilippo Centanni

Si va verso il migliaio d’iscritti (1.650, cifra record, sono stati nell’edizione del 2015) alla Nove Fossi-Trofeo Città di Cingolii, la gara nazionale di mountain bike race programmata per domani dall’Avis Bike Club Cingoli che festeggia due significative ricorrenze: i cinquant’anni dalla sua istituzione e il 25° anniversario della competizione divenuta una delle classiche del fuoristrada ciclistico. Nell’elenco delle adesioni pervenute da diversi bikers tra i più affermati, spicca l’annuncio della partecipazione di Riccardo Chiarini (nella foto) vincitore dell’edizione 2010 e verosimilmente intenzionato a concedersi il bis. Due le connotazioni della Nove fossi, articolata su un percorso agonistico di 47 km, con un dislivello di 1.750 metri e un tratto cronometrato downhill-alè di 3 km, con un dislivello di 329 metri, situato sulla discesa di Fosso Vareno, che termina a circa 5 km dal traguardo posizionato lungo i viali Valentini in cui alle 10 sarà data la partenza. Il tracciato turistico non agonistico di 22 km con un dislivello di 750 metri, è riservato agli appassionati anche su e-bike: il via, alle 9.25. Ma ovviamente l’interesse è incentrato sul percorso: basta dare un’occhiata al profilo altimetrico per avere un’idea di quanto sia impegnativo e usurante alla distanza. Dopo la recente piovosità, alcuni punti dei sentieri restano insidiosi, anche se qualche giorno di sole potrà renderli meno disagevoli. Intanto per il pomeriggio di oggi è in calendario per le 16, un’interessante anteprima: la Nove fossi kids proposta nel parco "Monsignor Adriano Pennacchioni" come gioco di ciclismo per la fascia di età dai 5 ai 12 anni.