Novità per il quarto confronto: posticipato a domenica 14 maggio

Siamo ancora frastornati dal tourbillon di gara2 che quasi sfugge che è già vigilia di terzo atto. Domani Lube e Itas si sfidano nuovamente, appuntamento alle 18 (con diretta su Rai Sport) alla Blm Group Arena di Trento, dove i gialloblu si sono imposti 3-1 lunedì e dove la serie di finale verrà sparigliata. Attenzione perché c’è una novità per quanto riguarda gara4, a questo punto non più eventuale ma certa. Era prevista per mercoledì sera, invece è stata posticipata di 4 giorni e si giocherà all’Eurosuole Forum domenica 14. Non solo, si farà in un orario inusuale, le 21.05. Un cambiamento importante e legato al palinsesto televisivo: non sarà più Rai Sport a trasmettere l’incontro, bensì si andrà in "prime time" su Rai2. Una gran vetrina per il movimento e una gran visibilità anche per la stessa città di Civitanova. Proprio ieri la Lube ha reso noto che già da questo pomeriggio scatterà la prevendita dei biglietti per il quarto atto. Questa volta l’orario per botteghino e distribuzione online su Vivaticket è stato unificato, il via alla "caccia" avverrà alle 15.30. Il club ha disposto che nessun acquirente potrà ritirare più di 5 biglietti, operazione importante perché il 27 aprile i tagliandi erano stati polverizzati in pochissime ore e non pochi tifosi si erano messi alle 17 in rete (quando apriva la modalità di fruizione online) senza trovare più niente. Stavolta andrà diversamente. Uguali i prezzi, sempre da 20 a 50 euro i biglietti interi, ridotti da 15 a 40 euro per gli Over65 e Under18. Tornando a gara2, il colpo d’occhio dato dal palazzetto è statoe splendido, tutti di rosso e in curva un’altra puntata della scenografia legata al film "Jumanji". Tra i presenti tanti campioni della pallavolo del passato come Fabio Vullo, il ct dell’Italia Ferdinando De Giorgi, Andrea Gardini, Luca Cantagalli e ovviamente per Rai Sport Andrea Lucchetta. Gli ultimi 4 facevano parte della mitica "generazione di fenomeni" azzurra e a, proposito di quel gruppo, è notizia fresca il ritorno dell’allora ct Julio Velasco alla pallavolo di club. Agli sgoccioli l’incarico da direttore tecnico del settore giovanile della Federazione, Velasco sarà il nuovo allenatore di Busto Arsizio, club della serie A1 femminile.

Andrea Scoppa