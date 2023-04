Nuoto, Cantarini brilla ai Criteria nazionali Il sedicenne settempedano è nella top ten

Giacomo Cantarini, classe 2007, è uno dei migliori dieci "Ragazzi" d’Italia nella specialità dei 100 metri stile libero. È il verdetto dei Criteria nazionali giovanili 2023 svoltisi allo Stadio del nuoto di Riccione, cui hanno preso parte solo i primi 30-40 atleti, per ogni gara, delle graduatorie nazionali tra i centinaia di partecipanti alle varie manifestazioni regionali di tutt’Italia. L’atleta settempedano, fresco sedicenne, si è presentato ai blocchi nelle specialità dei 50 e 100 metri stile libero e dei 100 farfalla. Dopo aver guadagnato la tredicesima posizione, con il primato personale, sui 50 stile libero, è riuscito a fare ancora meglio nella doppia distanza, la gara che solitamente riesce a interpretare al meglio. In vasca ha chiuso i 100 stile libero in circa 51’ realizzando un grande sogno, quello di entrare nella Top ten del nuoto italiano per la categoria Ragazzi 2007. Grande la soddisfazione per il risultato raggiunto, che premia Giacomo per l’impegno e i sacrifici fatti e riconosce al team del Blugallery di San Severino l’ottimo lavoro tecnico che sta portando avanti con i ragazzi, non solo settempedani. La stagione è agli inizi, chissà che non arrivino altre soddisfazioni personali per il promettente Cantarini.

m. g.