Obiettivo secondo posto L’Aurora Treia cerca gol

di Marco Natalini

"Sconfitta rocambolesca nonostante la buona prestazione offerta". Commenta così Paolo Passarini, tecnico dell’Aurora Treia, la sconfitta per 0-1 sul campo della Cluentina di sabato scorso. "Non siamo stati bravi a concretizzare le occasioni che siamo stati capaci a crearci e questo ci ha tolto lucidità specialmente nelle battute finali della partita, perché la prestazione della squadra nonostante tutto c’è stata e meritavamo sicuramente qualcosa di più". Per la squadra di Passarini è stata la terza partita consecutiva senza segnare, e per uno dei migliori attacchi del campionato è un dato sicuramente preoccupante: "Dobbiamo ritrovare quella serenità e tranquillità che ci ha contraddistinto per tutto il campionato e ci ha permesso di ottenere grandi risultati – continua il tecnico –. Per farlo dovremo allenarci ancor più duramente perché ora avremo un turno di riposo per metabolizzare la sconfitta e ritornare più carichi che mai per la sfida contro la Civitanovese, perchè vogliamo mantenere la seconda posizione in ottica playoff". Questo fine settimana l’Aurora Treia osserverà un turno di riposo e ciò potrebbe significare vittoria del campionato da parte della Civitanovese, impegnata domenica alle 16.30 contro il Cluentina. Poi, negli ultimi tre turni, la squadra di Passarini affronterà proprio la prima in classifica, il Casette Verdini e la Monterubbianese. Obiettivo rimanere secondi e incrementare i nove punti di vantaggio sulla terza, l’Atletico Centobuchi. Situazione che eviterebbe i playoff nel girone B. Ma ancora ballano troppi punti per parlarne.