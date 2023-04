"Occhio Moretti Village, Jesi giocherà più leggera"

In vista della semifinale playoff con la Taurus Jesi, ieri la Moretti Village ha ripreso gli allenamenti dopo alcuni giorni di stop. A parte l’infortunato Felicioni, che oggi sarà operato al ginocchio, da monitorare le condizioni di Landoni. Il pivot è rimasto fermo la settimana scorsa per una noia muscolare che lo sta limitando da qualche tempo. Date e orari dei match con la Taurus: domenica (ore 18.30) al PalaRisorgimento, mercoledì 19 (ore 20.30) a Jesi e domenica (ore 18.30) di nuovo a Civitanova. Marco Schiavi ne ha vinti di playoff nella carriera. Uno su tutti: quello della promozione in B del Porto Sant’Elpidio nel 2013 pur partendo dal 4° posto. "Ma ne ho anche persi – si schermisce il coach – e sono dell’idea che sia una formula ingenerosa per chi s’è aggiudicato la regular season. Noi lo abbiamo fatto al termine di una bella cavalcata pur non essendo - ritengo - i più forti in assoluto". C’è stato un calo, nel finale. "Un calo fisiologico. Perché abbiamo speso tante energie e perché siamo stati destabilizzati dal ko di Felicioni. Con lui in cabina di regia avevamo trovato la quadra. Ci vuole un po’ per recuperare il miglior equilibrio. La squadra è viva, anche per quei 3-4 giocatori di carattere che sanno spingere i compagni nei momenti difficili". La Taurus è l’ultima tra le qualificate ai playoff. Ma strada facendo è cresciuta. "Sono giovani, giocano con entusiasmo e, contro di noi, potranno esprimersi senza quella pressione emotiva che graverà sulle nostre spalle. Poi sono ben allenati e hanno elementi interessanti".