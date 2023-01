Oggi a Monticelli a caccia di conferme

Dopo aver chiuso il girone d’andata in Abruzzo, quello di ritorno per la Cluentina inizia sempre al sud ma ad Ascoli. Alle 14.30 i biancorossi scendono in campo a Monticelli per un incrocio diretto ai fini della salvezza. Difronte due formazioni vicinissime in classifica, locali 12° con 18 punti e piediripensi alle spalle una lunghezza e un punto in meno. I biancorossi arrivano al match con il morale schizzato alle stelle e tanta fiducia ritrovata dopo l’atteso ritorno alla vittoria (a distanza di 3 mesi) conseguito sabato con l’Atletico Centobuchi. Bene l’aspetto psicologico ed il gol di Monserrat che si spera si sia riacceso, non buone notizie invece per le assenze, mister Canesin infatti dovrà fare a meno di due centrali come Menghini (squalificato) e Foglia, in più è out anche il terzino Scoccia. Insomma difesa da re-inventare. Aggregato finalmente al gruppo Alessandro Gianfelici. Attenzione al Monticelli di Zaini, gioca un bel calcio, crea tanto e soprattutto in casa ha un rendimento altissimo avendovi fatto 15 dei suoi 18 punti.

an. sc.