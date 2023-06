Oggi Clementi decide: resta o lascia?

Il giorno della verità si avvicina. Salvo slittamenti dell’ ultima ora, oggi il tecnico della Vigor Aldo Clementi dovrebbe sciogliere le sue riserve e comunicare al club le sue intenzioni. Salvo imprevisti, dunque, in settimana la Vigor potrà avviare il mercato tra conferme, partenze e nuovi arrivi. Se il timoniere sarà ancora Aldo Clementi, la dirigenza porterà avanti il progetto confermando alcuni pilastri, i fedelissimi del tecnico senigalliese. In caso contrario scatterà una riprogrammazione tecnica, ma con le stesse ambizioni. "Credo che in questo momento il mister vada lasciato tranquillo – afferma il direttore sportivo Roberto Moroni –. È stata una stagione impegnativa per Aldo, allenare in una piazza come Senigallia è impegnativo per chiunque, figuriamoci per un senigalliese innamorato di questi colori. Le sue riflessioni non nascono da obiettivi tecnici o da ambizioni societarie bensì dalle grandi responsabilità che sente nei confronti della sua gente. Sono fiducioso, Clementi è fondamentale per noi, ma ad oggi non so dire cosa farà".

Di sicuro la società non rimane con le mani in mano. I contatti con alcuni giocatori, per ora solo informali, sono stati avviati, tuttavia per avere delle risposte definitive bisognerà aspettare qualche settimana. Le attenzioni dei tifosi rossoblu sono rivolte soprattutto sul futuro di Sabah Kerjota, il talento albanese capace di illuminare la stagione della Vigor con le sue splendide giocate. "Sabah è innamorato di Senigallia e crede molto nel nostro progetto, oggi andrà in Umbria per un paio di giorni poi farà ritorno in Albania – rimarca Moroni –. Ci andrei con i piedi di piombo prima di salutarlo. Ovviamente un giocatore del genere attira le attenzioni di club professionistici, staremo a vedere, non c’è ancora nulla di definitivo… Di sicuro un posto per Sabah ci sarà sempre nella nostra Vigor". Nelle ultime ore però si è fatta largo un’altra possibilità. Kerjota potrebbe infatti giocare in una massima serie straniera (Turchia e Grecia tra le più papabili) prima di approdare tra i professionisti in Italia. Solo un’ipotesi, ma per ora di certezze se ne possono avere ben poche.

Il d.s. rossoblu si sofferma anche su un altro elemento di assoluto talento, Gianfranco D’Errico. "Gianfranco è un valore aggiunto per la Vigor – conclude –. Ha vissuto una stagione condizionata da una marea di infortuni. Non dimentichiamo che con le sue giocate, le sue intuizioni e i suoi gol ci ha portato in Serie D, vorrei rivederlo ai nastri di partenza in forma affinché si possa mettere alla prova in un campionato così stimolante".

Nicolò Scocchera