Oggi il Valleverde a Piediripa inaugura il ricco calendario di appuntamenti

Oggi il ‘Valleverde’ fa 14 (edizioni) a Piediripa. Macerata inaugura il calendario della variegata e propositiva stagione provinciale su strada, dopo aver dato vita al lungo arco ciclocrossistico autunnale – invernale. Attesi in prima fila sono i leader del Trittico d’apertura 2023, che a Monsano hanno indossato la maglia arancionerobianca di fascia: Gianmarco Agostini ed Emanuela Sampaolesi, insieme con Manuel Senni. Ovvero Veneto, Marche, Emilia Romagna ai vertici del circuito di ampio respiro nazionale, così come vuole la strategia promozionale della promotrice Associazione di cultura, sport e tempo libero (Acsi Macerata).

Sul fluido anello disegnato dalla società Nuova Sibillini presieduta da Enzo Giustozzi si corre anche per il Trofeo Cappello d’Oro Master Amatori (anch’esso lanciato dal Trofeo Paradise monsanese), che è dunque guidato dallo stesso trio e da Tiziano Lacchè (capofila dei supergentlemen sempreverdi, la cui fascia è stata inserita nella challenge del copricapo dal patron ideatore Demetrio Iommi). Si prevede una giornata all’insegna dello sport con tanti protagonisti sul circuito di Piediripa che effettivamente può vantare una buona tradizione.

I team al comando del doppio campionato sono M9 Racing Team, Ponte Cycling, Crainox e l’appignanese Giuliodori Renzo – Le Velò. Nella zona industriale di Piediripa, il 14° Trofeo Valleverde scorre veloce sul circuito pianeggiante che si dipana per 2.400 metri. Si esce dai blocchi alle 9, in via Annibali (agonisti maturi e amazzoni, 21 giri). La seconda gara si disputa alle 10.30 (in sella i più giovani e rampanti, per 24 tornate).

La manifestazione è naturalmente aperta agli amatori di tutti gli enti per un’iniziativa di ampio respiro. Vengono premiati i primi cinque di ogni categoria.

"Il Trittico si è oramai avviato linearmente e nel segno della soddisfazione generale – commenta Maurizio Giustozzi, presidente provinciale e coordinatore regionale dell’Acsi – stiamo già preparando il Giro della cartiera di domenica 19 febbraio ad Ascoli".

Umberto Martinelli