Oggi in campo per la 25ª giornata

Oggi si gioca la 25ª giornata in serie C, ecco le gare e gli arbitri. Ore 14.30: Montevarchi-Ancona: Madonia di Palermo, Imolese-Entella: Bordin di Bassano del Grappa. Ore 18.30: Alessandria-Rimini: Grasso di Ariano Irpino; Gubbio-Carrarese: Pirrotta di Barcellona PG. Ore 21: Lucchese-San Donato T.: Mirabella di Napoli, Olbia-Fermana: Castellone di Napoli, Recanatese-Cesena: Tremolada di Monza; Reggiana-Fiorenzuola: Marotta di Sapri; Siena-Pontedera: Cherchi di Carbonia, Vis Pesaro-Torres: Rispoli di Locri. Classifica: Reggiana 55; Cesena 48; Entella 46; Ancona 42; Gubbio 40; Siena 38; Pontedera 37; Fiorenzuola 35; Lucchese 34; Carrarese, Rimini 33; Fermana 29; Torres 28; Recanatese 25; Alessandria 24; Vis Pesaro, S.Donato Tavarnelle 23; Olbia 20; Imolese 19; Montevarchi 18. Pontedera e Vis Pesaro una gara in meno