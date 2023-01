Oggi la Virtus a Montemarciano

Cedendo nel derbissimo al Porto Recanati, la Virtus ha perso primato e imbattibilità casalinga. Il gruzzoletto di vantaggio sulle terze resta ampio (4 punti) e, adesso, per gli aquilotti l’imperativo categorico è di non sfangare dopo la delusione di domenica e restare sul pezzo. Avrebbero fatto comodo in verità avversari più malleabili di quelli prossimi venturi: oggi il Montemarciano (una delle terze) e nel turno successivo il Porto S.Elpidio, che vengono rispettivamente da 7 e 5 successi consecutivi. A Montemarciano si gioca alle 21.15. Già all’andata la Virtus patì le pene dell’inferno per prevalere subendo a lungo la loro vivacità prima di imporsi in volata. Oggi servirà una prova a tutto tondo, di qualità e sacrificio, per bissare quel successo. Squadra tosta, senza più Pajola sceso in C Silver a Recanati ma sempre temibile a partire da Maggiotto che, quando vuole, sa essere ingiocabile. Virtus al completo. Bene pure Tyrtyshnik.