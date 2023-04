Oggi Macerata ospita Bollate, torna la massima serie in città

Dopo 11 anni l’A1 torna sul diamante di via Cioci: appuntamento alle 16 di oggi quando Macerata sfiderà Bollate, vice campione d’Italia. L’inizio di gara 2 è previsto per le 18. Le due partite potranno essere seguite in diretta streaming sul canale You Tube Macerata Softball.

È la seconda giornata del massimo campionato e le neopromosse maceratesi sono incappate in una sconfitta all’esordio a Forlì. "Siamo matricole – osserva il diesse Marta Gambella – e la squadra presenta delle novità, però la prova in Romagna è stata positiva perché le ragazze sono sempre state sul pezzo contro una formazione di assoluto valore". Ma adesso l’attenzione è rivolta al Bollate. "È un’altra partita difficile, del resto all’inizio si affrontano le più forti e ciò ci serve per rompere il ghiaccio considerando anche che molte nostre giocatori non hanno mai frequentato il massimo campionato. Il valore del Bollate è fuori discussione considerando che ogni anno arriva sempre ai playoff". L’obiettivo è fare un altro passo avanti rispetto alla gara d’esordio. "Proseguiremo a fare il nostro gioco, ad apportare qualche aggiustamento, a testare la preparazione e tutto il resto. La prova di sabato scorso è stata molto incoraggiante". Oggi Macerata sarà al completo e rispetto a sette giorni fa il coach Benito Francia Ventura potrà contare anche su Grifagno. "L’obiettivo – spiega Gambella – è innanzitutto mantenere la categoria". Al via si sono presentate dieci squadre, le prime quattro accedono ai playoff mentre l’ultima retrocede. Macerata può anche contare su due australiane: la lanciatrice Chantelle Ladner, con esperienze negli Stati Uniti, e la ventunenne Sophia Roberts, ricevitrice potente e veloce di braccio, speranza del softball nella terra dei canguri. "Le due giocatrici – conclude Gambella – si sono inserite bene".

Il secondo turno: Taurus-Donati Gomme Old Parma – Forlì; Bertazzoni Collecchio – Sestese; Rheavendors Caronno – Mia Office Blue Girls Pianoro; Inox Saronno – Metalco Thunders Castelfranco; Macerata – Mkf Bollate.