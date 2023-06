Oggi quadrangolare in ricordo di Micari

Oggi dalle 20 allo stadio della Vittoria ci sarà l’iniziativa benefica "Con Biagio uniti per ricordare e donare", in omaggio a Biagio Micari, scomparso lo scorso marzo a 54 anni. Si svolgerà una quadrangolare di calcio con giocatori e allenatori provenienti dalle squadre Elfa Tolentino, Caldarola, Juve Club, US Tolentino, il gruppo Fedelissimi e L’Amicizia 1998, realtà dove Micari aveva dato un contributo negli anni come sostenitore, dirigente e diesse. Il comitato di organizzazione "Con Biagio", in collaborazione con l’US Tolentino e con il patrocinio del Comune, promuove l’appuntamento per sostenere le attività delle associazioni Omphalos e Prossimamente, che si dedicano all’assistenza e al sostegno dei ragazzi con disabilità e autismo. Previste due partite con due tempi della durata di 25 minuti. Le vincenti si sfideranno in un avvincente torneo ai rigori.