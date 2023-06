Oggi Repesa dirà di nuovo addio alla Vuelle Non ci sono segnali di riavvicinamento

Non è uscito fumo dal camino ieri e la seconda domenica di giugno è filata via senza scossoni. Una giornata interlocutoria in cui le due parti, Repesa da una parte e la Vuelle dall’altra, hanno probabilmente tirato (personalmente) le conclusioni sulla decisione da prendere e che oggi dovrebbe essere comunicata ufficialmente, come negli accordi stabiliti.

I margini perché il coach croato rimanga in sella sulla panchina biancorossa, come abbiamo scritto ieri, sono ormai ridottissimi: la società pesarese non è ancora pronta a quantificare il budget stagionale per intero, ha bisogno di più tempo ed il coach sapendo che le aspettative si sono alzate dopo la straordinaria stagione appena andata agli archivi, probabilmente non se la sente di affrontarla senza avere certezze. Che magari più avanti ci saranno, come accade d’abitudine per i meccanismi del Consorzio, le cifre da poter investire saranno più precise, ma in questo momento non lo sono e Repesa deve dire sì o no adesso. Quindi, a meno che stanotte non abbia avuto una visione, sarà un no e comincerà la vera caccia al prossimo allenatore.

Chi arriverà al posto suo dovrà un po’ buttarsi in quest’avventura, senza preoccuparsi troppo di stimare il centesimo e fidandosi della serietà del club che non ha mai tradito i patti stipulati. La prossima sarà una stagione più costosa, questo è sicuro, perché tutti i biennali firmati l’estate scorsa con i giocatori italiani sono al rialzo e non è cosa da poco per il budget. Sembra scontato, a questo punto, che nomi del livello di Banchi e De Raffaele non siano proponibili per la Carpegna Prosciutto, visto che certi coach appartengono ad una fascia economica molto costosa. Anche se la decisione dei Toronto Raptors di rinunciare a Scariolo ed affidare l’incarico di head-coach al serbo Darko Rajakovic toglie dal mercato la panchina della Virtus, dove rimarrà don Sergio. Un’opportunità in meno, quindi, per i coach più titolati che da sola, però, non basta ad indirizzarli verso Pesaro. Ci sono però allenatori italiani con una certa esperienza che potrebbero aver voglia di accettare la sfida, pensiamo ad esempio a Menetti o Buscaglia che hanno nel loro curriculum anche finali scudetto con Reggio Emilia e Trento.

A proposito di finale tricolore, ieri si è disputata la seconda battaglia fra Armani e Segafredo ed ha vinto ancora l’Olimpia con un finale molto teso, andando quindi sul 2-0: ora la serie si sposta a Bologna per le prossime due gare. Infine, in Legadue si stanno decidendo le due promozioni che completeranno il quadro della serie A 202324: stasera si gioca garadue a Pistoia, dove la squadra di casa è in vantaggio per 1-0 su Torino, dove gioca l’ex Vuelle Simone Zanotti. Quanto all’altra sfida che deve ancora iniziare tra Forlì e Cremona, la prima gara è in programma al Palafiera il 14 giugno. Chiunque tornerà in serie A riporterà due belle piazze nel massimo campionato.

Elisabetta Ferri