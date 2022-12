Oggi si gioca il recupero Corridonia-Casette Verdini

Oggi alle 15 si gioca il recupero Corridonia-Casette Verdini, match del campionato di Promozione rinviato per l’impraticabilità del campo a causa dell’abbondante pioggia. La gara sarà arbitrata da Ricciarini di Pesaro. "È una partita – ha detto Pietro Giacomini, diesse del Casette Verdini – tra squadre in salute e quindi ci sono le premesse per assistere a una bella gara".

La classifica. Civitanovese 30; Aurora Treia* 24; Monturano° 22; Passatempese 21; A. Centobuchi* 20; Monterubbianese* 19; Potenza Picena*, Trodica*, Matelica* 18; Casette Verdini° 17; Castel di Lama*, Corridonia° 16; Palmense°, Monticelli* 15; Futura*, Cluentina* 13; Grottammare* 12.

° due gare in meno;

* una gara in meno