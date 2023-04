Oggi Trento può strappare il pass Dolomitici avanti 2-0 su Piacenza

Gara4 non è più eventuale e la Lega l’ha programmata per sabato alle 18. Non si sa ancora sa se ci sarà la diretta su Rai Sport, dipenderà dall’esito dell’altra semifinale. Di qua invece il quarto atto potrebbe non esserci. Oggi alle 20.30 Itas Trentino e Gas Sales Bluenergy Piacenza si sfideranno in gara3 con i gialloblù avanti 2-0. I dolomitici alla BLM Group Arena e con coach e star-sempreverde in partenza (Lorenzetti è senza contratto ed ha già salutato da mesi, sembra poi che se ne andrà anche Kaziyski) sognano di chiudere i giochi. Vorrebbe dire tornare in finale per il tricolore dove mancano dal 2017 quando l’avversaria fu la Lube allenata da Blengini e i biancorossi trionfarono 3-0. Piacenza è spalle al muro e nell’ultima uscita ha pagato a caro prezzo i tanti, troppi errori, 36 in totale dei quali ben 27 al servizio (6 di Simon e Romanò). Le eventuali "belle" si disputeranno in casa martedì nel giorno della Festa della Liberazione. L’inedita serie per il 3° posto, che assegnerà l’ultimo pass per la Champions, prenderà il via il 29 aprile per concludersi – massimo - il 13 maggio. Con un giorno di ritardo infine il via, nonché l’epilogo in caso di gara5, della finale per lo Scudetto.

an. sc.