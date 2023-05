"Ora dobbiamo fare qualcosa di unico"

"Ora cerchiamo di crescere ancora per fare qualcosa di straordinario". È quanto chiede Roberto Lattanzi, tecnico del Casette Verdini, alla squadra dopo il pareggio interno con il Corridonia. "Abbiamo fatto di tutto per vincere – aggiunge – ma non ci siamo riusciti per imprecisione, per le capacità del portiere, per sfortuna avendo colpito la traversa e per la bravura della difesa". Ora c’è da guardare alle prossime tre gare. "Siamo in corsa per i playoff e non possiamo lasciare nulla di intentato. Sono rimaste tre gare in cui dovremo fare delle prove perfette. Non abbiamo alternative se non la vittoria per sperare di cogliere qualcosa di significativo". Nella prossima gara il Casette Verdini sarà ospite della Cluentina. "Servono i tre punti per sperare nei playoff, ma sappiamo che non sarà facile perché loro stanno lottando per la salvezza, giocano sul loro campo, ma noi dobbiamo provarci".