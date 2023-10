"Ora godiamoci il momento, ma dobbiamo continuare così"

Decisamente soddisfatto mister Sergio Pirozzi, tanto per il risultato quanto per la prestazione: "Questa vittoria è una grande soddisfazione per tutti noi. In tanti dicevano e continueranno a dirlo, che noi stati la vittima sacrificale di questo girone, ma la mia squadra ha sempre disputato prestazioni giuste. Su un campo difficile abbiamo dimostrato di essere sia di bosco che di riviera, nel senso che abbiamo giocato quando c’era da farlo ed abbiamo difeso nei momenti più complicati. Il rigore sbagliato ci poteva anche piegare le gambe, ma siamo stati bravi a non mollare. Ora godiamoci questa vittoria, con la consapevolezza di dover continuare su questa strada perché ora ci attende un’altra battaglia contro Senigallia". Sull’infortunio di Ceccarelli poi aggiunge: "Speriamo davvero che non sia nulla di troppo grave, ma la mia rosa è ampia e vedo che i ragazzi stanno crescendo di gara in gara. Sono molto felice per la società ed il presidente".