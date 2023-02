Ora il Matelica ha ingranato le marce giuste

La Halley Matelica espugna Piacenza. "Sono molto contento per i ragazzi e per il club, un pensiero lo dedico ai tifosi, che ci hanno salutato alla partenza: loro ci credono, noi ci crediamo ancor più di loro", ha detto il tecnico Antonio Trullo. Ora la Halley si prepara per domenica quando alle 18, al palas di Castelraimondo, ci sarà il derby casalingo contro Ancona, una delle formazioni più forti del girone. Ma ormai la soglia-spareggi è lì a due soli punti e l’entusiasmo è alle stelle in casa Vigor. "A Piacenza abbiamo disputato 25-30 minuti di alto livello – sottolinea il coach – contro un avversario che occupa il quinto posto. È evidente che la squadra ha fatto passi avanti notevoli nelle ultime 2-3 partite, già dalla gara di Ozzano si erano viste ottime cose, con Imola e Piacenza abbiamo anche raccolto punti".

La Halley è salita a 8, ciò vuol dire essere a -2 dal 12° posto occupato da San Miniato. La corsa verso la salvezza è ancora lunghissima, ma la Vigor ha un altro volto.

m. g.