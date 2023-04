Orgoglio Clementi: "Uniti per fare bene"

Non va oltre il pareggio la Vigor Senigallia che perde una ghiotta occasione per portarsi a -4 dalla capolista Pineto. Al termine della sfida mister Aldo Clementi prova a vedere il bicchiere mezzo pieno: "Ci aspettavamo una partita diversa, ma vanno fatti i complimenti alla Vastogirardi che si è confermata una squadra di gran livello a dispetto della classifica. Sono comunque orgoglioso dei ragazzi. Nel secondo tempo abbiamo provato ad alzare il baricentro, magari rischiando qualcosa in difesa, ma abbiamo creato tanto in attacco. Alla fine è arrivato un punto che ci soddisfa per la prestazione". In chiusura Clementi analizza i momenti cruciali della sfida: "A fine partita il nostro giocatore che ha mancato il colpo vincente è scoppiato in lacrime. Questo fa capire molto sul clima che si è creato in questa bellissima squadra. Siamo tutti uniti per fare bene".