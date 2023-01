Oro all’under 15 dei cucinieri

Fine anno coi fuochi d’artificio per l’Academy Lube. L’Under 15 infatti ha congedato il 2022 conquistando la medaglia d’oro nella propria categoria alla rinomata kermesse marchigiana Fano international volley cup. È risultato decisivo il successo nella resa dei conti con i pari età di Monza per 2-0 al termine di un incontro dominato dai talenti in erba civitanovesi.

Divisa per categorie, a partire dall’Under13 fino all’Under18, la manifestazione fanese è la seconda più grande d’Italia tra quelle che si svolgono nel periodo natalizio, non a caso ha riunito sotto l’albero gran parte delle migliori scuole pallavolistiche coinvolgendo 100 team alle prese con oltre 270 match distribuiti su 23 campi.

Si è trattato di un’altra soddisfazione per il responsabile biancorosso Giampiero Freddi e si aggiunge alla convocazione dei lubini Gianluca Cremoni, Andrea Giani e Nicola Zara con la nazionale Under17 in vista del torneo internazionale Wevza di qualificazione agli Europei 2023 di categoria.