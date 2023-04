Osimana e Forsempronese: pari tra i rimpianti

OSIMANA

0

FORSEMPRONESE

0

OSIMANA (4-3-1-2): Canullo; Labriola, Patrizi, Marcantoni, Fermani; Scheffer (15’ st Mercanti), Calvigioni, Bambozzi; Buonaventura; Mingiano, Alessandroni. Panchina: Chiodini, Bellucci, Pasquini N., Bassetti, Ruibal, Falcioni, Montesano, Micucci. All. Mobili

FORSEMPRONESE (4-1-4-1): Marcantognini; Camilloni, Urso, Riggioni, Procacci; Bucchi; Palazzi (39’ st Fraternali), Conti, Pandolfi R. (41’ st Pandolfi L.), Pagliari; Germinale (33’ st Battisti). Panchina: Fabbri, Rodetti, Codignola, Mea, Tonucci, Spaccazocchi. All. Fucili

Arbitro: Skura di Jesi

Note: ammoniti Bambozzi, Patrizi, Pagliari, Conti, Germinale e Marcantoni

Un altro zero a zero al Diana, forse quello che fa più male. Ai padroni di casa che vedono sfuggire i playoff, ma anche per gli ospiti che non riescono a compiere il sorpasso nei confronti della capolista Atletico Ascoli che non va oltre il pari interno contro il Castelfidardo. La Forsempronese ci prova, fino all’ultimo secondo, ma trova davanti il giovane Canullo migliore in campo dei locali. Due squadre che danno vita a una partita aperta, dove nella prima frazione l’Osimana gioca meglio e in due tre occasioni con i vari Alessandroni, Buonaventura e Mingiano potrebbe fare male a Marcantognini. Soprattutto il primo impegna il numero uno ospite in una difficile parata. Nella ripresa è la Forsempronese a menare le danze spinta da una cinquantina di ultras arrivati quasi nel finale del primo tempo (per un guasto al pullman?) che hanno continuato a cantare anche dopo il triplice fischio. Tifo che non manca neanche nei locali ai quali invece mancano il gol e la cattiveria davanti alla porta. Anche nell’ultima della stagione regolare la squadra di Mobili conferma i propri limiti in fase offensiva. Nella ripresa, a parte un tiro debole di Labriola respinto da un difensore a Marcantognini battuto, il portiere ospite è quasi inoperoso. Non manca il lavoro invece a Canullo autore di alcuni interventi pregevoli, con l’Osimana sulle gambe nel finale e con mister Mobili che si affida a un solo cambio, obbligato, per l’infortunio di Scheffer. Il portiere osimano nel primo tempo aveva salvato su un’insidiosa conclusione di Conti, ma è nella ripresa che sbarra la porta prima a Pagliari per due volte e poi a Battisti nel finale. Finisce 0-0, ma non terminano i rimpianti per entrambe le formazioni che affideranno all’ultima giornata, da disputare fra due settimane, le speranze di centrare i rispettivi obiettivi: i playoff per gli osimani (distanti ora due punti) e il primo posto per la squadra di Fucili sempre a un punto.