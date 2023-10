Osimana, nuova rotta ma non basta. Con la Sangiustese solo un pari

OSIMANA

0

SANGIUSTESE VP

0

OSIMANA: Piergiacomi, Micucci, Mosquera (36’ st Bellucci), Calvigioni, Patrizi, Bambozzi, Triana (28’ st Pasquini), Bugaro (49’ st Paccamiccio), Tittarelli (24’ st Mercanti), Buonaventura (36’ st Falcioni), Alessandroni. Panchina: Santarelli, Fermani, Montesano, Paccamiccio, Labriola. All. Aliberti.

SANGIUSTESE VP: Shiba, Calcabrini (35’ st Sfasciabasti), Salvatelli (17’ st Tombolini), Omiccioli, Sopranzetti, Pigini, Monachesi (31’ st Palmieri), Marini, Ouedraogo (17’ st Tulli), Trillini (31’ st Proesmans), Minella. Panchina: Cingolani, Bianchi, Orlietti, Formentini All. Bolzan.

Arbitro: Malascorta di Jesi

Note: ammoniti Calvigioni, Mosquera e Sfasciabasti

Il cambio di rotta nell’Osimana si è visto per metà. Non di sicuro nel risultato, qualcosa di più nel gioco anche se in fase realizzativa i giallorossi faticano.

Come la Sangiustese Vp e non poteva finire che 0-0 al Diana tra due squadre che stazionano nella parte destra della classifica.

Divise da un punto come quello preso ieri da entrambe alla fine di un match combattuto. Parte forte l’Osimana che si rende pericolosa con Alessadroni e Buonaventura, poi cresce la Sangiuestese che si fa vedere dalle parti di Piergiacomi con la coppia Omiccioli-Monachesi. Nel finale l’Osimana reclama, invano, un rigore per una spinta subita da Triana.

Tittarelli poi non trova la porta a due passi dalla riga bianca. I senzatesta iniziano anche la ripresa all’attacco e ci vuole solo un bell’intervento di Shiba su una conclusione dal limite di Buonaventura indirizzata all’incrocio per evitare il gol. Alessandroni ritrova la rete, ma il gioco è fermo per un’azione fallosa di Tittarelli.

Quest’ultimo chiama alla deviazione Shiba, con un colpo di testa, l’ultima azione pericolosa di un’Osimana che cala alla distanza. La Sangiustese cerca di colpire con le ripartenze. Pigini di testa non riesce a indirizzare bene verso Piergiacomi, mentre dall’altra parte un retropassaggio rischioso dell’ex Proesmans per poco non procura un’autorete. Finisce 0-0.