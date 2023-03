Osimo-Virtus, la seconda sfida la prima

Robur Osimo-Virtus, in programma domani nella penultima giornata della regular season, è uno scontro fra titani. La seconda contro la 1ª, distanziate di 4 lunghezze. Ai civitanovesi basterà perdere di 9 punti (all’andata finì +10) per vincere il girone e scattare dalla pole position nei successivi play-off. In caso contrario Bazani & C., per raggiungere comunque l’obiettivo, dovranno battere in casa il Pisaurum nell’ultimo atto. Il primato vale più che altro per il prestigio e per il morale, dato che alla fine del percorso ben 5 squadre saliranno nella nuova B Interregionale. La Robur viene da 12 vittorie consecutive (l’ultima sua battuta d’arresto risale proprio al precedente scontro diretto), Civitanova da 9. Dicevamo del match dell’andata. Fu equilibratissimo, salvo che nel 3° quarto quando la Virtus prese l’abbrivio per la fuga. Osimo provò a rimontare ma Felicioni (dovrebbe operarsi ad aprile al ginocchio infortunato) la ricacciò definitivamente indietro con una tripla. Il roster dei "senza testa" è rimasto inalterato mentre la Virtus avrà un Felicioni in meno e un Botteghi in più. La Robur ha indetto per domani la giornata giallorossa e l’ambiente si preannuncia bello carico.