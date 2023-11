Ospite il presidente del Coni al teatro di Caldarola. Bartali nei ricordi della nipote Gioia e di Malagò

L’intramontabile figura del grande Gino Bartali è stata al centro dell’incontro con Giovanni Malagò, presidente del Coni, e con Gioia Bartali, la nipote del fuoriclasse sulle due ruote e nella vita. Sul palcoscenico del teatro di Caldarola, che ha ospitato l’appuntamento del Festival Storie, ci si è soffermati su quanto fatto da Bartali durante la seconda guerra mondiale con il presidente Malagò che ha sottolineato la sua capacità di donarsi. E infatti Bartali è stato dichiarato Giusto tra le nazioni per la sua attività a favore degli altri essendo riuscito a trasportare documenti falsi da Assisi, dove c’era una stamperia clandestina, al vescovo di Firenze che poi li distribuiva agli ebrei per farli espatriare. Il pomeriggio è scivolato via tra i ricordi di Malagò e della nipote che hanno sottolineato anche i rischi dal ciclista. E infatti spesso Bartali è stato fermato ma lasciato andare perché aveva il permesso di andare in bici per tenersi allenato. Malagò ha ricordato quanto il ciclismo fosse popolare nei primi del Novecento, di quante persone seguivano con passione le gare e le gesta di quegli atleti. E Bartali si è fatto valere in tante occasioni vincendo tre Giri d’Italia e due Tour de France, naturalmente ha poi trionfato in molte classiche come la Milano Sanremo. È stato un bel pomeriggio con il teatro pieno e tanti ospiti per un appuntamento non solo di sport.

Giampiero Feliciotti, presidente dell’Unione montana dei Monti azzurri, ne ha approfittato per chiamare tanti atleti che hanno tenuto alto il nome delle Marche nelle varie manifestazioni.