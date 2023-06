Ottanta squadre: al Velox è già battaglia

Con le prime partite di lunedì, ha preso il via l’edizione 2023 del Velox. Come sempre la competizione curata dalla Maceratese si divide in due tornei a seconda dell’età dei giovani calciatori, per Allievi e per Giovanissimi. Ben 80 le formazioni da tutte le Marche, equamente distribuite. Questi i raggruppamenti della fase di qualificazione.

Il 45° Velox Allievi, detentrice Vigor Senigallia. GIRONE A: Camerino Castelraimondo, Matelica, Fabriano Cerreto, Montemilone Pollenza. GIRONE B: Real Metauro, Ancona, Urbania, Senigallia. GIRONE C: Giovane Ancona, Camerano, Osimostazione, Recanatese. GIRONE D Monserra, Borghetto, Junior Jesina, Moie Vallesina. GIRONE E United Civitanova, Loreto, Vigor Macerata, Valdichienti Ponte. GIRONE F: Aurora Treia, Maceratese, Montecosaro, Settempeda. GIRONE G: Forsempronese, Vigor Senigallia, Marina, Biagio Nazzaro. GIRONE H: Academy Civitanovese, Corridonia, Real Elpidiense, Monturano Campiglione. GIRONE I: Sangiustese, Invictus Grottazzolina, Civitanovese, Fermana. GIRONE L: Candia Baraccola, Union Picena, Osimana, Portorecanati.

Il 34° Velox Giovanissimi, a caccia della Civitanovese. GIRONE A: Accademia Granata, Real Metauro, Biagio Nazzaro, Vigor Senigallia. GIRONE B: Nuova Folgore, Giovane Ancona, Osimana, Senigallia. GIRONE C: Loreto, Settempeda, Salesiana Vigor, Maceratese. GIRONE D: Recanatese, Passatempese, SA Castelfidardo, Union Picena. GIRONE E: Matelica, Fabriano Cerreto, Camerino Castelraimondo, Tolentino. GIRONE F: Villa Musone, Vigor Macerata, Academy Civitanovese, Portorecanati. GIRONE G: Aurora Jesi, Moie Vallesina, Palombina Vecchia, Ancona. GIRONE H: Real Elpidiense, Sangiustese, Invictus Grottazzolina, Afc Fermo. GIRONE I: Fermana, Atletico P.S.Elpidio, Atletico Ascoli, Pedaso. GIRONE L: Robur 1905, Montemilone Pollenza, Cingolana S.Francesco, Civitanovese.

