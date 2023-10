Ottimi debutti Italservice Pesaro e Città di Falconara: vittoria per 4-1

Italservice Pesaro

5

L 84

1

ITALSERVICE PESARO: Putano, Tonidandel, Miguelin, Schiochet, De Oliveira, Luberto, Belloni, Dener, Vavà, Andrè, Pires, D’Ambrosio All. Scarpitti.

L84: Pasculli, Rescia, Josiko, Mateus, Vidal, Yamoul, Fortini, Schettino, Tuli, Tondi, Raguso, Pazetti All. Paniccia.

Marcatori: 4’52’’ p.t. Schiochet (I), 6’30’’ Schiochet (I), 3’17’’ s.t. Miguelin (I), 8’10’’ Dener (I), 13’32’’ Tuli (L), 17’46’’ Schiochet (I). Ammoniti: Belloni (I), Rescia (L), Tuli (L).

Arbitri: Davide De Ninno (Varese), Davide Plutino (Reggio Emilia), Stefano Mestieri (Reggio Emilia). Crono: Martina Piccolo (Padova).

PESARO

L’Italservice inaugura la stagione regolare con una vittoria. Al PalaFiera di Campanara i biancorossi, senza Canal infortunato, dominano la gara contro i piemontesi. Capitan Tonidandel e compagni già in Supercoppa, pur essendo usciti in semifinale, avevano dimostrato di esprimere un bel gioco. Nella prima giornata di campionato i pesaresi hanno anche concretizzato, migliorando soprattutto le prestazioni sotto porta. In gran spolvero Schiochet, uno dei pochi giocatori confermati dello scorso anno. Il laterale brasiliano ha segnato la tripletta, aprendo e chiudendo le marcature dei padroni di casa. Nel mezzo anche le trasformazioni di Miguelin e Dener. Ma al di là del risultato, si è visto un Pesaro sicuro di sé. Anche grazie all’impronta di mister Scarpitti che con umiltà e competenza si è preso la pesante eredità di un tecnico di spessore come Colini. E’ nella ripresa che il team della presidente Simona Marinelli prende il largo e nulla può il gol della bandiera firmato da Tuli. "Siamo sempre più consapevoli della nostra forza – così l’allenatore dei marchigiani - e del fatto che abbiamo costituito un organico valido e il nostro obiettivo principale deve essere proprio quello di essere all’altezza in ogni in ogni partita, in ogni competizione, come è successo con L’84".

b.t.