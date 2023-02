Trento-Perugia ha rappresentato il momento clou del turno e ha regalato un record e una novità stagionale. I dolomitici sono stati i primi a condurre la spaziale Sir al 5° set, unici a toglierle un punto finora. Nel tie-break è stato il solito Leon a prendere per mano gli umbri, ma prima aveva impazzato l’altro cubano Herrera. Già nel test estivo a Civitanova avevamo previsto che il mancino avrebbe tolto il posto a Rychlicki e così è stato, diventando pure più del colpo Semeniuk il secondo violino del team candidato a spodestare la Lube. Ecco, a Trento Herrera è esploso con 8 ace, record 2022-2023 (primato di sempre Ngapeth con 12). La sfida dolomitica non è stata la più lunga, preceduta da Padova-Verona durata 137’, con gli scaligeri che avanti 0-2 sono stati ripresi prima di ri-vincerla. Nessuno ha attaccato come Modena, 58% nel 3-1 su Taranto. In questo match da segnalare i 25 punti dell’opposto francese neo acquisto Ibrahim Lawani, talentuoso 2001 già capace di segnare 73 punti in 3 partite.

an. sc.