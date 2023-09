Pagliari-Casolla gol: Fossombrone vince storica partita in serie D

Fossombrone

2

Vastogirardi

0

(4-3-3): Amici 6; Camilloni 6, Urso 6, Rovinelli 6, Mea 6,5 (37’ st Palazzi ng); Pandolfi L. 6, Bio 6 (18’ st Bianchi 6), Conti 6,5; Germinale 6 (39’ st Casolla ng), Fraternali 6 (36’ st Salvi ng), Pagliari 6,5 (43’ st Pandolfi R. ng). All. Fucili.

VASTOGIRARDI (4-3-3): Caravano 6; Camara 6, Ruggieri 6, Visani 6, Pavone 6 (34’ st Iacoletta 6); Iacullo 6, Acunzo 6, Antogiovanni 6; Fontana 6 (12’ st Ferrara 6), Salatino 6, Caon 6. All. Bifini.

Arbitro: Leorsini di Terni 6.

Reti: Pagliari 25’ st; Casolla 49’ st.

"Concedere niente e sfruttare tutte le occasioni che si presentano": parola di Fucili. Un ottimo proposito che rischia di trasfomarsi in un mantra ineludibile, per il tecnico forsempronese. Già, perché, come ha ribadito a fine partita, la serie D non è l’Eccellenza. Stavolta, la massima ha funzionato perfettamente per il Fossombrone, che ha concesso niente e sfruttato una delle pochissime sviste del Vastogirardi sul primo gol, quello che ha sbloccato la partita. Fin lì si era vista una gara condotta in maniera molto accorta dagli ospiti, squadra tecnica e difficile. Il Fossombrone dal canto suo ci ha messo cuore e voglia e alla fine l’impegno di tutti ha sortito la prima vittoria dopo il ritorno in serie D. Sul piano della cronaca, al 17’ c’è il primo intervento di Amici sul pallone: niente di che, il tiro-cross era stato di Antogiovanni. Al 20’ Caravano blocca in presa bassa su un tentativo dalla trequarti di Fraternali, che poi è la prima vera occasione del Fosso. Il tempo si estingue su una botta di Ruggieri dal limite che impegna Amici in una respinta in corner. La ripresa si inaugura su una bella combinazione Mea-Bio-Mea e Fraternali: il tiro di quest’ultimo è fuori di un niente. Al 20’ l’occasione più grossa per gli ospiti, con una botta di Iacullo dal limite: Amici è pronto. Dopo 5 minuti il gol: disimpegno sbagliato di cui Lorenzo Pagliari approfitta con un guizzo da par suo: 1-0. Al raddoppio ci pensa Casolla nel recupero, su assist di Palazzi: il pallone si infila sotto il sette di giustezza.

a.b.