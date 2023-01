Pagliari: "È una sfida tra squadre in forma"

Giovanni Pagliari, come consuetudine, presta attenzione al mercato, ci mancherebbe altro ma la sua priorità è, più che mai, il campo anche perché l’avversario di dopodomani non promette nulla di buono. "La Fermana – ci dice – viene da tre vittorie di fila che hanno dimostrato, senza dubbio, le loro qualità. Anche noi peraltro siamo in un buon momento e credo che ne verrà fuori una bella partita".

Riserverete qualche attenzione particolare per Giandonato che è un po’ il faro dei canarini?

"Io – risponde Pagliari – le marcature ad uomo in carriera non le ho mai fatte. Sicuramente è un giocatore troppo importante per loro, con un piede di altra categoria e qualcosa vedrò di inventarmi. Comunque è una compagine che unisce elementi esperti come Fishnaller e Misuraca con giovani di grande interesse vedi Maggio e Romeo".

Il Recchioni non ha brillato per la qualità del suo terreno di gioco.

"Ultimamente però ho notato che lo stato del manto erboso è un po’ migliorato. Peggio comunque di quanto abbiamo visto a Pesaro non credo che lo incontreremo, tuttavia non penso che sia un fattore che inciderà parecchio".

Al Benelli addirittura, nonostante non ci fosse stato alla vigilia un meteo così pessimo la disputa della gara era in bilico e la soluzione si trovò attingendo a piene mani, alla buona volontà dei ragazzi del settore giovanile. Ieri è arrivato Yabre: che referenze ha su questo difensore, in uscita dal Fiorenzuola?

"Buone, con gli emiliani ha sempre giocato nelle ultime partite. Non mi soffermerei nemmeno molto sul gol subito con la Vis, nato da un netto sgambetto non visto dall’arbitro. È un ragazzo giovane, di prospettiva e che non disdegna la fase offensiva: d’altronde la nostra rosa deve essere implementata, un po’ in tutti i reparti. Tengo a dire che devo sempre i ringraziare i ragazzi per la dedizione, anche coloro che non rientrano più nel nostro progetto. Pure nei momenti difficili, dopo sconfitte immeritate, lo spirito è stato sempre quello giusto e tutti non hanno mai lesinato l’impegno".

In questo momento di transizione, con l’organico in via di definizione, le ultime due vittorie sono state fondamentali.

"Direi di più, sono state di platino: con la Carrarese poi, dopo il loro pareggio, credo che in pochi avrebbero scommesso qualcosa su di noi ed invece li abbiamo puniti con tre reti e giocando anche in modo intelligente. Attaccare va bene ed è importante, ma la fase difensiva non va mai trascurata".

A proposito di arrivi e partenze oggi dovrebbe essere il giorno buono per Luca Paudice, la punta centrale del 2001 in uscita dal Mantova nei confronti del quale lo staff giallorosso ha sempre avuto un occhio particolare apprezzandolo soprattutto con la maglia del Giulianova, non è da tutti siglare 12 reti con un team poi retrocesso. Infine, nelle prossime ore, se ne saprà di più sull’infortunio di Federico Pacciardi: superfluo ribadire che il suo recupero, in tempi ragionevolmente brevi, sarebbe fondamentale.

Andrea Verdolini