"Pagliari già mi ha dato la carica giusta"

"Giocare e segnare": questi gli obiettivi di Luca Paudice, fresco di arrivo in casa Recanatese. Semplice a dirsi ovviamente, un po’ meno a farsi e al di là dei proclami il neoattaccante giallorosso si mette a disposizione. "Chiaramente l’auspicio è quello di essere in campo con maggiore continuità - ci dice la punta proveniente in prestito dal Mantova - ma soprattutto sono qui per dare una mano alla squadra nel raggiungimento dei suoi obiettivi". Il ragazzo, 21enne, si è guadagnato parecchi estimatori due stagioni fa: "Ero a Giulianova in un contesto difficile in quel campionato anche condizionato dal Covid. Nonostante i problemi in classifica sono riuscito a segnare un buon bottino di reti ed ho avuto modo di conoscere la realtà di Recanati, una società seria ed una compagine che ha sempre lottato per i vertici". Adesso invece è piena bagarre per la salvezza: "Non è questo il problema. Anche con il Mantova l’anno scorso è stata una sofferenza (playout evitati in extremis dopo un testa a testa con il Trento, ndr) e sono abituato a lottare. Ogni partita è una battaglia, gare semplici non esistono ed anche se la mia esperienza è piuttosto breve penso che l’approccio e l’atteggiamento siano fondamentali".

Ha avuto frequentazioni con qualcuno del suo nuovo gruppo?

"Conosco bene Remo Amadio, mio compagno proprio in Abruzzo. Ho incontrato diverse volte da avversario Guadagni, tra l’altro campano come me e quasi mio concittadino, visto che io sono nato ad Arzano e lui poco lontano, sempre nei dintorni di Napoli".

Nonostante sia un 2001, lei ha iniziato a girare l’Italia prestissimo.

"E’ vero: ho fatto l’under 15 ad Ascoli, poi 2 anni ad Avellino. Successivamente la Berretti a Potenza, poi le prime squadre, iniziando da Torre Annunziata con il Savoia poi con il Ciliverghe. Il resto è storia recentissima".

Quali sono i suoi punti di forza e dove invece pensa di dover migliorare?

"Credo di avere una buona potenza fisica, mi piace molto attaccare gli spazi e la profondità, e mi trovo benone in campo aperto. Punti deboli? Ne ho diversi, ad esempio con il mancino devo lavorare parecchio".

Giocherà probabilmente al fianco di Sbaffo, che a Recanati è ormai una sorta di istituzione.

"Sarà un grande piacere per me, spero proprio di parlare la sua stessa lingua calcistica".

E poi c’è Mister Pagliari che con la sua esperienza potrebbe esserle molto utile.

"Intanto ,l’ho sentito e mi ha dato la carica giusta: in questi giorni ci conosceremo meglio, ma sono sicuro che ci troveremo alla grande. Lo stesso dicasi con il Direttore. Sono due uomini di calcio e tanto basta. Promesse? Nessuna se non quella di ricambiare la fiducia che mi è stata concessa".

Andrea Verdolini