Rimangono le recriminazioni a mister Giovanni Pagliari per quel primo tempo che dovevate chiudere in vantaggio. Perché poi, nella ripresa, la squadra ha perso un po’ di brillantezza: "Diciamo che abbiamo disputato una delle migliori prime frazioni di questa stagione, doveva forse finire 3-0 e invece siamo andati all’intervallo sul pareggio. Poi nella ripesa dopo quel gran ritmo siamo anche un po’ calati e abbiamo perso un po’ di brillantezza. Peccato perché i ragazzi hanno disputato una grande partita". Nei primi 45 minuti avete davvero dominato: "Proprio così, abbiamo sviluppato una grande mole di gioco. Tra l’altro abbiamo rischiato anche qualcosa su alcune ripartenze. Io vedo comunque sempre il bicchiere mezzo pieno e tra le note positive c’è stata anche quella che abbiamo recuperato il capitano che ha fatto quello che ha potuto. Adesso testa bassa, lavoriamo e pensiamo alla prossima trasferta a Lucca". Dal punto di vista delle partita casalinghe c’è qualche problema in più? "Non credo, noi abbiamo perso al Tubaldi con la Virtus Entella e con il Cesena che sono tra le squadre più forti in assoluto. In fondo è solo la quinta partita che giochiamo nel nostro stadio: succede che fai una gran partita e non vinci poi vai a Pesaro e con la Vis fai i tre punti con un tiro in porta". Si sono visti nel finale anche i nuovi arrivi Foresta e Stampete: "So che potranno darci una mano importante. E’ chiaro che sono arrivati da poco, gli manca il ritmo partita perché un conto è allenarsi, un altro è giocare. Adesso abbiamo davanti una settimana normale nella quale dobbiamo recuperare le energie e chiaramente migliorare dal punto di vista dell’intesa e dell’amalgama".