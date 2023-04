Pagliari resta alla guida della Recanatese

La notizia era un po’ nell’aria ma finché non c’è nero su bianco è sempre meglio andarci cauti. Giovanni Pagliari resta alla Recanatese, almeno per altri due anni. Accordo sottoscritto ieri pomeriggio per la sua soddisfazione e per quella del presidente Adolfo Guzzini. Contenuti del rinnovo? Si cercherà di costruire una squadra competitiva per mettere radici solide nel campionato di serie “C”. Intanto la squadra è in una condizione di "attesa attiva", ma in campo nazionale non riguarda solo la Recanatese. Premessa: la Corte di Appello federale, respingendo venerdì il ricorso del Siena e confermando i 2 punti di penalizzazione inflitti tra l’altro per il mancato pagamento della mensilità di Ottobre 2021, conferma che in queste fattispecie il compito degli organi giudicanti è meramente quello di una "presa d’atto" e visto il principio che la sanzione deve essere afflittiva non si può non scontare nella corrente stagione. Il problema è che ci sarà da attendere sino all’8 maggio, data fissata per l’udienza relativa al club toscano e quindi avere l’ufficialità di Gubbio-Recanatese per giovedì 11. Sulla "stessa barca", nel girone meridionale, la Turris di Gaetano Fontana, ex bandiera dell’Ascoli ed in passato anche con le maglie di Fiorentina e Napoli.

Fontana, come si "ingannano" questi lunghi giorni considerando che la post-season doveva iniziare oggi?

"Per quanto ci riguarda continuiamo ad allenarci anche per il piacere di stare insieme: i segnali che riceviamo comunque sono positivi (in ballo per i campani ci sarebbero i playout salvezza ndr), d’altronde la vita ed ovviamente lo sport sono regolati da norme, se non si rispettano è inevitabile che scattino le penalità".

Chi considera la vera rivelazione dell’anno, il Pontedera che ha messo insieme 60 punti o la Recanatese.

"Il Pontedera comunque sono tanti anni che fa questa categoria: ha un allenatore come Canzi che ha dimostrato le sue qualità ad Olbia ed un ottimo diesse in Moreno Zocchi (appena prolungato il suo contratto ndr) che ha costruito un bel mix tra esperti e giovani. La sorpresa quindi è stata la Recanatese, senza alcun dubbio: ci ha messo un po’ di tempo per trovare i giusti meccanismi, ha effettuato qualche accorgimento tattico ed ha quindi avuto una crescita esponenziale di tutta la squadra. Singoli? Conosco Carpani che ho anche avuto a Fano: possiede un gran feeling con la porta, è magistrale negli inserimenti ma certo, 10 gol sono tanta roba. Il piccolo segreto comunque è che quando i leader hanno consapevolezza e stabilità, gli under sono molto più tranquilli e sereni".

Il Gubbio avrebbe due risultati su tre…

"Vero, tuttavia la doppia chance ti porta a gestire ed i giocatori possono sentirsi meno responsabilizzati. La Recanatese dovrà affrontare questa sfida con la goduria di giocarsela e la spensieratezza. Non c’è nulla di scontato".

Di certo, al momento, c’è solo Ancona-Lucchese.

"Per organizzazione e struttura di squadra credevo che i dorici avessero nelle corde la possibilità di fare meglio dell’anno scorso. Vedo comunque una società solida, con ottimi progetti e quindi grandi prospettive".

Intanto, dopo l’allenamento congiunto di ieri con la Primavera, Pagliari ha concesso alla truppa un paio di giorni di relax. Si riprenderà, di buona lena, martedì pomeriggio.