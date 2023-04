Pagliari: "Siamo stati straordinari" Patron Guzzini: "Grazie a tutti"

"Grande soddisfazione e grande gioia, devo fare i complimenti a questo gruppo, che nelle difficoltà è stato straordinario". Giovanni Pagliari è sempre stato uno di poche, anzi, pochissime parole, ma dopo un campionato chiuso in bellezza, con un derby stravinto contro l’Ancona, non può nascondere la propria felicità esibita attraverso un sorriso a trentadue denti in sala stampa: "Abbiamo disputato un girone di ritorno eccezionale: playoff? Noi intanto riprendiamo ad allenarci, poi si vedrà: già essere arrivati a pari punti col Rimini la dice tutta sul lavoro svolto dalla squadra. Ringrazio la società e il mio staff, che mi hanno sempre supportato. La nostra forza è stata il gruppo: c’è stata un’unità d’intenti tra tutte le componenti, questa è la nostra vera vittoria, così come aver riempito lo stadio oggi. Siamo stati bravi a sbloccarla con Sbaffo in un momento di difficoltà, perché abbiamo preso due ripartenze che secondo me potevamo evitare: sarei scorretto se dicessi qualcosa ai miei ragazzi". Una Recanatese che ora spera nei playoff, ma tutto dipenderà dalle decisioni che prenderà la Lega Pro in merito alla possibile penalizzazione da infliggere al Siena: "Ci godiamo questo successo: sono convinto che se giocassimo ai playoff potremo dare fastidio a molte squadre, sarebbe una gioia immensa e il giusto merito per questo gruppo. Guidobaldi? Sono molto felice per lui, mi auguro che possa fargli bene per la sua autostima. La forza nostra è stata quella di non fare mai calcoli e avere fiducia nel nostro gioco, ma non avrei mai creduto di poter chiudere in questo modo. Ora ci godiamo il momento, poi mi incontrerò con la società, ma prima dovremo far passare qualche giorno per far smaltire l’euforia, così ci incontreremo in maniera più lucida". Quando gli viene poi chiesto un giudizio sull’Ancona, Pagliari risponde in modo categorico: "Non mi permetto di dare consigli a Donadel, nella prima mezz’ora ho visto una buona Ancona, che ha fatto tre ripartenze interessanti, poi l’espulsione e il gol hanno cambiato la partita: l’inferiorità numerica è stata decisiva, poi nella ripresa non c’è stata più partita. Queste sono sempre partite pericolose per chi sta in zona playoff". Infine, a prendere la parola, è il patron Adolfo Guzzini, che spende solo parole di elogio per il proprio tecnico, augurandosi di poter proseguire con lui anche l’anno prossimo: "Tutto questo è avvenuto grazie alla capacità del mister di aver creato un gruppo coeso, educando i ragazzi al rispetto, insegnando loro che bisogna fare squadra con la testa e non con i piedi. Hanno svolto la loro attività con padronanza: abbiamo voluto giocare tutte le partite con almeno sette under, perché non potevamo permetterci di sostenere i costi che hanno sostenuto le altre squadre. Ho avuto tanti allenatori, ma Pagliari ha costruito un rapporto umano incredibile: noi non possiamo fare altro che ringraziarlo, anche a nome di tutta la città di Recanati, sperando di continuare insieme a lungo".

Gianmarco Minossi