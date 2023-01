Pagnanini: "Il Matelica è una big del torneo"

"A Matelica ci attende una delle gare più difficili del campionato". Marco Pagnanini, diesse del Potenza Picena, parla della trasferta di oggi che inaugura il girone di ritorno. "Ci attende – aggiunge – un avversario di qualità, una squadra già forte che sul mercato ha fatto quelle operazioni per essere ancora più competitiva ingaggiando elementi di valore senza cedere nessuno. Noi dovremo disputare una prova accorta, restare concentrati cercando di ripetere quanto fatto vedere spesso nel girone di andata". L’allenatore Santoni non potrà contare sullo squalificato Dutto, ma c’è il rientro del centrocampista Vecchione tenuto precauzionalmente a riposo sette giorni fa. "Oggi – spiega Pagnanini - dovremo stare attenti alle loro capacità offensive, non è da tutti potere contare su Papa, Chornopyshchuk, Raponi e sulla fantasia garantita da Aquila. Il Matelica ha uno dei migliori reparti offensivi del campionato. È una squadra che vuole salire in classifica, dietro può contare su Ginestra, un portiere di straordinaria bravura".