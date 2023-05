Palazzetto pieno, 80 tifosi in trasferta. Nikolov dà la carica: "Non vediamo l’ora"

Saranno una ottantina i tifosi della Lube che saliranno a Trento per incitare De Cecco e compagni nel primo atto della serie di finale. Partiranno con mezzi propri o in pullman ritrovandosi alle 9.30 al parcheggio del supermercato Oasi a Macerata e mezzora dopo davanti l’Eurosuole Forum. Alla vigilia in casa biancorossa ha parlato Alex Nikolov. "Non vedo l’ora di scendere in campo – ha detto il baby schiacciatore bulgaro –. Ci aspetta una partita dura ma affascinante. Sarà bello vedere tanti giovani insieme ai veterani. Per me questa sfida ha un sapore speciale perché mio padre ha vinto uno scudetto con la maglia di Trento e ha giocato con Matey Kaziyski. Siamo molto carichi". Così il tecnico gialloblu Angelo Lorenzetti: "Sono sicuramente le partite più belle da vivere per qualsiasi componente dell’ambiente pallavolistico e siamo orgogliosi di poterle di nuovo giocare, ma ovviamente non vogliamo accontentarci di questo, anche perché abbiamo lavorato tutta la stagione per poter arrivare a dire la nostra proprio ora. Ci attende una serie difficilissima, Civitanova ha dimostrato anche durante questi playoff di essere una squadra mai doma e di saper trovare sempre una soluzione ai problemi che le ha proposto l’avversario di turno. Una forza mentale e tecnica che le deriva anche da quanto ha saputo vincere nel recente passato. Arriviamo all’appuntamento con alle spalle la preziosa esperienza della serie con Piacenza, che ci ha fatto crescere sotto tutti i punti di vista. La squadra è molto motivata e pronta a dire la sua". Sarà il confronto numero 91, al momento i campioni d’Italia conducono 51 a 39 nel computo delle vittorie. Intanto va in finale in Turchia anche Juantorena, per il suo Ziraat sarà derby con l’Halkbank che ha estromesso la Lube nei quarti di Champions.

Andrea Scoppa