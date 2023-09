Palazzi: "La Macagi a Trieste per muovere la classifica"

Trieste evoca momenti indimenticabili per la Macagi che lo scorso 6 maggio, battendo 25-20 a Chieti la compagine giuliana, ha conquistato la promozione in Serie A Gold. "Avevamo sconfitto Trieste per non incontrarlo nuovamente, invece - puntualizza Sergio Palazzi, allenatore della formqzione cingolana – lo affronteremo in trasferta per sbloccare la classifica". Nel prestigioso PalaChiarboli in cui gioca la squadra più titolata d’Italia, domani la partita avrà inizio alle 19. "Trieste ci ricorda una giornata per noi storica, però – precisa Palazzi – l’attuale formazione è assolutamente diversa da quella battuta poco tempo fa. Allora aveva limiti di organico che adesso, dopo i numerosi rinforzi, si è allungato a beneficio delle rotazioni in partita. In sostanza, noi abbiamo cambiato molto poco, a differenza di loro. E si è ulteriormente potenziato col ritorno di Giancarlo Dapiran, ala sinistra della Nazionale, nella stagione precedente al Bressanone". Alla sfida la Macagi si presenterà in buona salute. "Tutti disponibili, compreso D’Benedetto che ha smaltito gli acciacchi che ne condizionavano l’impegno. Averlo in piena condizione costituisce un dettaglio rassicurante". Dunque la Macagi ci darà dentro per cancellare lo zero nella colonna-punti della classifica. "Come noi, il Trieste che ha perso la prima gara poi sabato scorso non ha disputato quella col Merano per indisponibilità della squadra avversaria. Noi dobbiamo sfruttare appieno le potenzialità che abbiamo per far bene, ma finora non siamo riusciti a esprimerle al meglio".

Gianfilippo Centanni