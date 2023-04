Palazzi: "Macagi Cingoli a Chiaravalle per centrare la 26ª vittoria su 26 partite"

"Siamo all’ultima gara della prima fase del campionato, e noi – ammette Sergio Palazzi, coach della Macagi Cingoli – vogliamo vincerla per consegnarci ai playoff Gold con 26 successi su 26 partite". La sfida in calendario per domani per la formazione cingolana è il derby da disputare (inizio alle 18) al domicilio di Chiaravalle. "Derby tosto – sottolinea Palazzi – perché Chiaravalle, dove gioca Sebastian Guerrero nella stagione scorsa a Cingoli, fino a due settimane fa era in lotta per la quarta posizione mentre ora, essendo al quinto posto, sta pensando ai playoff-Silver. Comunque noi e loro, dopo il derby, c’impegneremo nella preparazione per le rispettive ulteriori competizioni".

L’unica attuale defezione per la Macagi Cingoli è conseguente alle condizioni del terzino Aaron Codina Vivanco. "Ha ripreso ad allenarsi – spiega Palazzi – ma è da escludere il suo impiego contro Chiaravalle: meglio non rischiare, perché poi il sarà importante il suo pieno apporto". La prossima settimana si prospetta piuttosto intensa per la Macagi Cingoli. "Nel tardo pomeriggio di martedì – precisa Palazzi – ospiteremo al PalaQuaresima per un’amichevole Campus Italia, poi venerdì andremo a Mordano, nel Bolognese per affrontare Romagna, ancora in amichevole. E intanto giovedì verrà effettuato il sorteggio per la composizione dei gironi playoff: sapremo quali saranno le nostre avversarie".

Gianfilippo Centanni