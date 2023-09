Pallamano A Gold

Trieste

38

Macagi Cingoli

36

(20-16)

: Giorgi, Zoppetti, Radojkovic Jan 3, Solefors 1, Dapiran 12, Del Frari, Mazzarol 2, Urbaz 2, Di Nardo 2 Andreotta, Ceccardi 3, Visintin, Kosec 7 De Luca 3, Pranjic 2. All.: Radojkovic Fredi.

MACAGI CINGOLI: Mihail, Albanesi, D’Agostino 1, Cattaglia 4, Shehabeldin 7, Mangoni 2, Somogyi 3, Bordoni 1, Strappini 6, D’Benedetto 4, Rossetti, Compagnucci, Gigli, Codina Vivanco 9. All: Palazzi.

Arbitri: Castagnino e Manuele.

Non è quello battuto dalla Macagi Cingoli a Chieti nel gaudioso pomeriggio dello scorso 6 maggio, il Trieste che, irrobustito e vibrante d’intensità manovriera con l’eccellente Dapiran sul podio, si prende la rivincita quasi strapazzando la Palazzi Band battuta 39-37. Terza sconfitta consecutiva con due gol di scarto: ma la Macagi Cingoli, già avanti adagio quanto a indizi di crescendo, stavolta va indietro: le attenuanti sono pallide, non convincenti. Il Trieste è più dinamico della pur tonica Macagi Cingoli che, nel contesto d’un equilibrio sempre più accentuato, fino al 23’ del primo tempo (13-13) tiene botta. Poi il Trieste infila un parziale (18-14 al 28’) che è un campanello d’allarme per la Macagi Cingoli: infatti si va al riposo (20-16) con lo scarto di quattro gol per i giuliani. E la ripresa è una sinfonia orchestrata dal Trieste che dal 15’ (30-26: divario immutato da metà gara) parte in tromba: 34-27 al 19’, addirittura + 8 (38-30) al 23’. Ma quando sembra che le speranze d’un recupero siano morte e sepolte, la Macagi Cingoli le resuscita facendo vedere le streghe agli avversari: dal 38-31 si proietta al 38-36 (28’) e qui c’è un momento discutibile sull’arbitraggio che assegna uno strano rigore al Trieste: 39-36 e (compensazione?) , a pochi secondi dall’epilogo, un penalty per la Macagi Cingoli: Codina Vivanco realizza, ma solo per mitigare l’amarezza.

Gianfilippo Centanni