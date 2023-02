Pallamano, da applausi la Macagi Cingoli Palazzo: "Bravo Mihali"

Deve recuperare tre gare, ma la Macagi Cingoli è leader con 15 vittorie in altrettante gare. E intanto si gode il pingue successo casalingo di sabato scorso: PantareItalia Modena battuta 39-18. "Da facile, la sfida – dice il tecnico Sergio Palazzi – è divenuta facilissima: se qualche errore difensivo è stato commesso, superlativa è stata la prova del portiere Federico Mihali che tra rigori parati e interventi decisivi, in 25 minuti del primo tempo ha subìto solo 2 gol, anche per l’apporto della retroguardia". A proposito di difesa, eccellente il debutto del terzino Grigory Nicolò Fioretti. "È appena arrivato in prestito dal Romagna che disputa l’A1, in cui Fioretti – spiega Palazzi – non trovava spazio: ci si è presentata questa occasione, ben lieti di approfittarne. Fioretti ha 23 anni, è mancino, dunque in chiave tattica permette di adottare una soluzione in più". E si va verso il mese agonisticamente infittito dai recuperi da effettuare. "Le vittorie conseguite da Chiaravalle e Camerano – precisa Palazzi – hanno accorciato le distanze nell’alta classifica: cinque squadre sono comprese tra le quote 30 e 25. Noi vogliamo garantirci quanto più possibile la sicurezza del primato".

Gianfilippo Centanni