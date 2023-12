Pallamano, serie a: secondo tempo disastroso di cingoli. Matelica riprende la corsa. Con Vigarano bel trionfo

HALLEY MATELICA

64

VIGARANO

48

HALLEY MATELICA: Kraujunaite 6, Cabrini 10, Stronati, Celani 3, Georgieva, Gramaccioni 13, Zamparini, Poggio 14, Montelpare 1, Michelini, Offor 2, Sanchez 15. All. Sorgentone.

PALLACANESTRO VIGARANO: Gordon, Conte, Tintori 6, Feoli, Moretti, Siciliano 22, Cutrupi 14, Minelli 2, Cavalli, Armillotta, Pepe 4. All. Castelli.

Arbitri: Valletta di Montesilvano e Antimiani di Montegranaro.

Parziali: 18-10, 38-26, 47-35, 64-48.

CERRETO D’ESI

di Mauro Grespini

Torna subito al successo la formazione di coach Sorgentone, cancellando così la sconfitta di mercoledì scorso in casa della capolista Udine. Le matelicesi, prive di Gonzalez e Georgieva, affrontano la gara con la giusta determinazione fin dalle prime azioni di gioco. Il primo quarto è di chiara marca locale, mentre nella seconda frazione le ferraresi – trascinate da un’ottima Siciliano (miglior realizzatrice del match) – riescono a ricucire lo strappo e a portarsi anche in vantaggio sul 20-21. Siamo al 14’. Gramaccioni e compagne non ci stanno e riprendono in mano le redini dell’incontro fino ad arrivare al riposo con un meritato +12. Dopo l’intervallo ci pensa la neoentrata Noemi Celani a tenere testa alle avversarie grazie a un ottimo impatto sulla partita, così il vantaggio resta immutato (9-9 il parziale del terzo quarto). Nell’ultima frazione di gioco due triple consecutive della Cabrini – protagonista di una prestazione di grande sostanza – portano la Halley Thunder al massimo vantaggio (+20, 55-35), poi ci pensa la Sanchez, con la sua esperienza, a mettere in freezer il risultato. Insomma, un’altra bella vittoria di squadra, l’ottava dall’inizio del campionato su dieci gare finora disputate. I due punti consentono alle matelicesi di restare al secondo posto in classifica. E domenica trasferta sul campo di Vicenza.