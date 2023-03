Pallavolo A1 femminile

Oggi alle 17.30 al Banca Macerata Forum ci saranno David Mazzanti, coach della nazionale di pallavolo femminile, e Stefano Recine, capo delegazione delle azzurre all’allenamento delle ragazze della Cbf Balducci. I due ospiti si incontreranno con lo staff tecnico della società maceratese nell’ambito di un progetto che ha portato il selezionatore azzurro e il dirigente nei palasport delle squadre del massimo campionato. Si tratta di un momento di confronto per vivere da vicino la realtà dei Club, tra cui quindi anche quella della Cbf Balducci HR alla prima avventura della storia in A1. Per Recine, tra l’altro, si tratterà di un ritorno nel palasport maceratese dove ha lavorato per tanti anni in campo maschile come direttore sportivo della Lube. "Per noi – dice Pietro Paolella, presidente della società HR Volley – è motivo di orgoglio e di onore ospitare il ct Mazzanti e il capodelegazione Recine. Da parte nostra ci sarà un gran benvenuto e la loro presenza sarà uno stimolo per lavorare sempre meglio, anche in chiave di crescita futura. Un momento importante per la pallavolo maceratese e un bel riconoscimento per la nostra realtà, ringrazio la Federazione pallavolo e i due azzurri per la loro disponibilità".

Intanto continua la preparazione della squadra al match di domenica quando alle 17 al Banca Macerata Forum si affronterà la Trasportipesanti Casalmaggiore del coach marchigiano Andrea Pistola per l’ottava giornata di ritorno del massimo campionato. Oggi le ragazze faranno una seduta di pesi e nel pomeriggio di tecnica, domani mattina di tecnica e riposo nel pomeriggio.