Pallavolo femminile A1

"È molto difficile, per di più dopo due sconfitte casalinghe e considerando che siamo ultimi, però lotteremo fino a quando avremo il conforto della matematica". Pietro Paolella, presidente della Cbf Balducci Volley, parla della trasferta di oggi a Bergamo dove alle 17 si giocherà la partita valida per la nona giornata del girone di ritorno del massimo campionato di pallavolo femminile. L’obiettivo è ripetere la prestazione dell’andata quando le maceratesi hanno battuto le bergamasche al tie break, oltretutto quella è stata l’ultima vittoria conseguita dalle arancionere che occupano l’ultima posizione in classifica. Si cercherà di incamerare quei punti indispensabili per alimentare una rimonta che appare tuttavia difficile pur essendoci ancora altre partite. "Noi – ribadisce il presidente – non molliamo confidando sulla imprevedibilità dello sport. Sappiamo benissimo che è un lumicino, però è doveroso provarci fino all’ultimo".

Stamattina le giocatrici di coach Paniconi effettueranno un allenamento nel palazzetto di Bergamo dove nel pomeriggio ci sarà la gara. È una sfida inedita tra le due formazioni essendoci un solo precedente ed è quello dell’andata quando le maceratesi hanno vinto 3-2. Nella Cbf Balducci gioca la centrale belga Freya Aelbrecht che è stata una pallavolista di Bergamo nel 20152016 con cui ha vinto la Coppa Italia.