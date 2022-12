Paniconi: "La Cbf Balducci può salvarsi"

"Sono consapevole che non mancheranno le difficoltà ma sono da sempre convinto che possiamo salvarci". Luca Paniconi, coach della Cbf Balducci, guarda al girone di ritorno dell’A1 di volley femminile in cui le maceratesi devono evitare le ultime due posizioni per mantenere la categoria. Alla fine dell’andata Macerata e Pinerolo sono in fondo con 6 punti, Perugia ne ha 7 e a 14 c’è Il Bisonte Firenze. La classifica dice che è una lotta tra Macerata, Pinerolo e Perugia. "È così, sarà importante prendere punti anche contro quelle realtà di fascia media sfruttando il fattore campo e possiamo riuscirci facendo un piccolo salto di qualità". Un salto di qualità che si spera possa essere dato dalla palleggiatrice Laura Dijkema e dalla schiacciatrice Claire Chaussee, e non è da escludere che possa arrivare un terzo rinforzo. Ma ora la Cbf Balducci ha in Dijkema e, da martedì, nella Chaussee due frecce in più. "La palleggiatrice è una che fa la differenza e le attaccanti ne trarranno giovamento, lei si è calata nella parte e si è inserita bene nel gruppo. Devo anche dire che la Ricci sta facendo bene". La giocatrice olandese sta migliorando sul piano atletico e il diesse Storani non escludeva pochi giorni fa che possa giocare contro Novara il 7 gennaio, finora è stata impiegata solo in seconda linea. L’altro volto nuovo è la statunitense Chaussee, uscita dai college. "L’impressione – dice Paniconi – è che possa essere la persona giusta. Non aspettiamoci una giocatrice devastante, ma una pallavolista veloce, dinamica e abbastanza completa". Questa ragazza completa il buco lasciato da Aleksandra Lispka che non è mai stato possibile impiegare con conseguenze nella qualità degli allenamenti. "Non è stato semplice non potere contare nella prima parte di stagione su una giocatrice importante, la cui assenza ha influito nel lavoro settimanale". Vedendo la classifica non si può essere soddisfatti di quanto fatto nonostante la squadra sia molto giovane, con tante debuttanti e non abbia potuto contare su una schiacciatrice. "A inizio anno – ricorda Paniconi – tra i pronostici c’era chi pensava che avremmo fatto fatica a vincere qualche set, l’aspetto più importante è che siamo nelle condizioni di giocarci la salvezza, e non era scontato. È chiaro che il bilancio non possa essere soddisfacente perché quella non è la posizione a cui si ambisce, serve fare di più. Però occorre anche essere obiettivi e riconoscere che le ragazze hanno dato tutto ciò che avevano, il rammarico è nelle poche volte in cui non siamo riusciti a esprimerci al meglio". Ora tutto torna in discussione. "Potremo contare su qualche aggiustamento che ci rende più competitivi, affronteremo avversari con rose importanti ma possiamo centrare l’obiettivo. Io credo nella salvezza".