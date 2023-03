Paniconi si coccola Chaussee: "Spettacolare, è cresciuta tanto"

"Sono felice e gasata per la vittoria arrivata in una gara in cui abbiamo spinto per tutto il match". È quanto dice Claire Chaussee, giovane schiacciatrice della Cbf Balducci Macerata, protagonista assoluta della partita contro Busto Arsizio avendo realizzato 28 punti. Il bottino pieno mancava da ben tredici partite. "E’ stata spettacolare, lei – dice Luca Paniconi, coach della Cbf Balducci –, è cresciuta tanto ed è stata supportata dalla squadra". La centrale Francesca Cosi individua le chiavi della vittoria. "Con la battuta abbiamo creato difficoltà a Busto Arsizio, poi abbiamo spinto tanto e difeso molto. Avevamo bisogno di un successo, soprattutto da un punto di vista mentale". Per il libero Silvia Fiori c’è stato un elemento in più rispetto ad altre partite. "Abbiamo tenuto per tutta la gara cogliendo una vittoria inseguita da tanto tempo. Meritavamo questo risultato noi, lo staff e tutto l’ambiente". Non è semplice per un tecnico toccare i tasti giusti dopo tante battute d’arresto e motivare le ragazze a non arrendersi, a dare tutto negli allenamenti quotidiani. "La vittoria – spiega il tecnico Paniconi – è l’unica strada per avvicinarci alle avversarie, per abbandonare l’ultima piazza e per andare domenica a Pinerolo per giocarci le nostre chance in una gara complicatissima. È stato bello riassaporare la vittoria per un gruppo che ha sempre dato tutto nonostante i molteplici problemi". Mancano tre gare alla fine del campionato, la Cbf Balducci è in fondo alla classifica e al penultimo posto c’è a quattro punti di distanza Pinerolo e due gradini sopra Perugia. Le maceratesi, dopo la gara a Pinerolo, sono attese dalla trasferta a Conegliano e chiuderanno la stagione contro la Megabox Vallefoglia.