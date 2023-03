Paolella: "La Cbf Balducci punta a tornare in A1"

"Noi vogliamo mettere a frutto quanto ci ha insegnato la stagione in A1 perché l’intenzione è allestire una buona squadra che possa tornare nella massima serie". Pietro Paolella, presidente della Cbf Balducci Volley, parla all’indomani della retrocessione della squadra in A2 dopo la sconfitta al tie break a Pinerolo e il punto preso da Perugia nella partita persa al quinto set contro Vallefoglia. "Il pubblico – aggiunge – ci è sempre stato vicino al primo anno nella massima serie e purtroppo non siamo riusciti a ripagarlo con delle soddisfazioni". La squadra è ultima in classifica e il primo impatto con la massima serie è stato difficile, ma la crescita passa solo attraverso l’analisi della stagione, degli errori commessi e della lezione impartita dal campionato. "Ci ha insegnato – spiega Paolella – che l’organizzazione è differente da quella dell’A2, che non è possibile permettersi sbagli, che sono necessari anche elementi di esperienza, che non c’è niente di scontato, che occorre avere delle certezze e non si possono fare delle scommesse". In un’intervista al Carlino il presidente aveva annunciato la volontà di arricchire la compagine societaria per essere ancora più pronta a recitare ruoli importanti. "Ci siamo resi conto della necessità di una figura importante che possa aiutarci a compiere un significativo salto qualitativo".

L’obiettivo è di allestire una formazione che possa competere con tante altre pretendenti al salto di categoria. Insomma, si avvicina l’ora delle scelte. "In un paio di settimane vorremmo definire l’ossatura della squadra". Il primo passo sarà individuare chi avrà la conduzione tecnica, non c’è nulla di ufficiale ma le strade tra Cbf Balducci e Luca Paniconi dovrebbero separarsi dopo stagioni di soddisfazioni in cui sono state centrare promozioni e vinta anche la Coppa Italia di serie A2.