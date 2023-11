Paolucci: "Ancona, è la strada giusta"

Un pari che va stretto all’Ancona, quello di Ferrara, in cui la squadra di Colavitto ha mostrato ulteriori segni di crescita e una vitalità, un’energia che rappresentano i migliori presupposti per guardare con fiducia verso le prossime quattro partite che concluderanno il girone di andata, a cominciare da quella prevista sabato prossimo al Del Conero contro il Pontedera. "Sapevamo che era una partita difficile, siamo passati in vantaggio e poi su quel calcio d’angolo forse potevamo fare meglio, invece abbiamo rimesso in gioco la Spal – ha spiegato nel dopo partita Lorenzo Paolucci, autore anche del primo gol dell’Ancona –. Poi però siamo stati bravi una volta andati sotto a riprenderla. Una prova positiva, il gruppo c’è, dobbiamo continuare così". Per le opportunità avute di fare male alla Spal, l’Ancona sembra aver lasciato per strada due punti, ma nella ripresa la partita si stava mettendo male: "Per come s’era messa va bene aver pareggiato, sicuramente per le occasioni che abbiamo avuto sono due punti persi. Un pari giusto, alla fine, visto che eravamo andati anche in svantaggio. Va bene così, cercheremo di conquistare i tre punti nella prossima in casa".

Paolucci è un giocatore che sembra essere tornato ai massimi livelli in cui lo si è visto esprimersi in biancorosso: "Mi sento migliorato, sicuramente, ogni anno mi sento di crescere e cerco di dare il massimo. Lo scorso anno ho iniziato bene, dopo sette partite avevo fatto due gol, poi mi sono infortunato e questa cosa per diversi mesi mi ha penalizzato. Ora voglio cercare di fare ancora meglio della passata stagione". Un ruolo, il suo, quello di mezzala, che sembra venire esaltato dal modulo con la difesa a quattro: "Siamo una squadra brava nelle ripartenze, prima giocavamo a uomo e concedevamo forse troppo difensivamente, così con il 4-3-3 abbiamo più giocatori in fase offensiva e questo sta dando i suoi frutti". Sul possibile fallo da rigore su Cella, Paolucci ha aggiunto: "Sembrava che l’arbitro dovesse dare rigore, ero un po’ lontano, ma mi sembrava che Cella fosse in anticipo sull’avversario che era entrato in scivolata, se non c’era rigore almeno calcio d’angolo".

Ora c’è la partita contro il Pontedera, che l’Ancona affronterà forte di provenire da tre vittorie in altrettanti incontri interni da quando è arrivato Colavitto: "Voglio ringraziare i nostri tifosi che ci seguono numerosi anche in trasferta, come qui a Ferrara. In casa ci danno un sostegno enorme, dunque cercheremo di mantenere l’andamento positivo che abbiamo in casa, contro il Pontedera cercheremo di centrare la quarta vittoria". Paolucci ha concluso sul suo contratto in scadenza a giugno 2024: "Con la società stiamo lavorando, a gennaio vedremo la situazione, per ora non posso dire altro".

Giuseppe Poli