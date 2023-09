Paolucci: "Derby Civitanova-Maceratese, sfida tra due mondi opposti"

"Ho giocato molti derby ma questo ha un altro sapore. La Maceratese? Convinta della sua forza, ma tutto si deciderà domenica". Michele Paolucci scuote l’ambiente rossoblù in vista del derby di Coppa Italia di domani alle 15.30. Al Polisportivo ci saranno "squadre che daranno tutto, perché conoscono l’importanza della partita" dice Paolucci augurandosi di assistere a "una battaglia sul campo e a una festa sugli spalti". Una corazzata la Maceratese, forte di un mercato ambizioso: il centravanti classe 1986 è "sereno, carico. Me la voglio godere – dichiara – . A cosa stare attenti? Sono più concentrato su quello che dovremo fare noi. Non conosco gli avversari, ma li rispetto. Di certo li ho sentiti parlare parecchio e sembrano molto convinti della loro forza. Domenica vedremo".

"L’adrenalina sale – aggiunge il capitano –, si sente per la città che non è una partita come le altre. Siamo due mondi opposti che si scontrano. Sono cresciuto con il mito di questa gara, eppure ho giocato derby infuocati in giro per l’Italia, partite come Catania-Palermo. Ma ora parlo da civitanovese, da capitano: rappresentare il mio popolo è una soddisfazione. I compagni sanno che ci aspetta una gran bella partita. Il gruppo? Si sta formando, ci sono tanti ragazzi con voglia di lavorare. Anche noi abbiamo delle individualità". È attiva la prevendita dei biglietti sul circuito online ‘CiaoTickets’, i locali possono acquistarli alla Tabaccheria Pisciteli, alla Pasticceria Ternana e al Bar principale del Cuore Adriatico, o domani alla biglietteria della gradinata e alla Bocciofila La Pineta.

fr. ross.