Paolucci sul gol all’ultimo minuto "La Civitanovese non molla mai"

Non la migliore Civitanovese, quella vista contro l’Atletico Centobuchi, ma certamente una squadra capace di uscire indenne dal campo quando ormai lo spettro della seconda sconfitta stagionale sembrava aleggiare dalle parti del Polisportivo. E invece il penalty conquistato da Ballanti e trasformato da Paolucci quasi allo scadere ha cambiato non di poco gli scenari in casa rossoblù. Qualcuno tra il pubblico lo ha definito un punto "che ne vale tre". A cambiare, d’altronde, non è stata tanto la situazione di classifica, che anzi è peggiorata considerando che la distanza con la seconda Aurora Treia è ora di due lunghezze, ma il morale, che rimane alto, permette di affrontare con più serenità le prossime gare. Ne è convinto lo stesso bomber Paolucci. "Complimenti – ha detto l’attaccante ex Juventus – all’Atletico Centobuchi per quanto fatto vedere in campo. Tuttavia il pareggio è meritato: questo perché non molliamo mai, perché ce l’abbiamo messa tutta. Ed ecco un punto d’oro". La rete di Galli dopo appena centoventi secondi ha sorpreso l’undici di Nocera: "Quel gol a freddo – ha ammesso – non ci voleva, poi loro si sono chiusi in attesa di ripartire. Ma un grazie a Taborda (il portiere rossoblù, ndr), che ha realizzato diversi importanti interventi, e ai tifosi, che ci hanno creduto fino alla fine sostenendoci in ogni momento".

La Civitanovese dunque sale a 37 punti nella graduatoria e che sabato farà visita al Monticelli. "Contro di noi – ha concluso Paolucci – le formazioni si difendono con le unghie e con i denti. Ma rimaniamo padroni del nostro destino".

Francesco Rossetti