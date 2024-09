Paralimpiadi, i protagonisti maceratesi

Macerata, 27 agosto 2024 – Ci saranno cinque atleti marchigiani, di cui quattro maceratesi, nella spedizione azzurra alle Paralimpiadi di Parigi 2024, al via da domani. A caccia di medaglie, il ciclista Giorgio Farroni (fabrianese originario di San Severino), veterano dei Giochi paralimpici per le corse in linea e a cronometro; la civitanovese d’adozione Assunta Legnante, campionessa del lancio del disco e del getto del peso; Michele Massa, fiorettista e spadista di Monte San Pietrangeli; la recanatese Federica Sileoni, stella del paradressage, e il mezzofondista di Montecassiano Dieng Ndiaga.

“Ci apprestiamo a vivere questa nuova avventura paralimpica – afferma Luca Savoiardi, presidente del Comitato italiano paralimpico Marche – che inizia con un doppio primato: la rappresentativa di atleti marchigiani più numerosa di sempre impegnata in cinque discipline, più un arbitro internazionale di basket, il maceratese Maurizio Zamponi, in carrozzina. Elementi che testimoniano la crescita esponenziale del movimento paralimpico marchigiano ormai divenuto un’eccellenza a livello internazionale”.

Di seguito le date in cui i nostri atleti paralimpici marchigiani gareggeranno a Parigi.

Ciclismo. Giorgio Farroni: 4 settembre a metà giornata (orario per ora flessibile) la cronometro; 7 settembre alle 12:45 la gara in linea.

Atletica. Assunta Legnante: 3 settembre nel lancio del disco categoria F1, 6 settembre nel getto del peso categorie accorpate F11 e F11 12.

Atletica. Ndiaga Dieng, 6 settembre finale 1500.

Equitazione. Federica Sileoni, Paradressage grado 5 4 settembre (gara individuale) 6 settembre gara a squadre e il 7 la finale.